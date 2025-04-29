韩国形成“朝大野小”的政治格局

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韩国国际广播电台报道：就任第21届韩国总统的李在明开启了基于国会议席过半的“朝大野小”的国政运行。韩国共同民主党(以下简称“民主党”)去年在国会议员选举中确保了过半的171个议席。有鉴于此，新政府拥有了立法和国政运营的强有力的推进力。由于前总统尹锡悦发布戒严并遭到弹劾，国政长期陷入空白。李在明政府在没有总统职务接管委员会的情况下，立即执行总统职务。新政府的第一个国政课题是“恢复行政秩序”和“搞活民生经济”。政府将以“促进与戒严相关的法律修订、加强军队政治中立”为主要课题。外交领域也具有核心课题。去年12月以后实际上已经停止的外交活动需要重启，与美国的关税协商迟早会正式展开。预计在与特朗普总统的首次首脑会谈中，李在明总统会推出何种策略并进行说服，将成为外交舞台上的第一个考验。在国防领域，增加承担国防费用以及重新调整驻韩美军等焦点问题可能会重新浮出水面，这就必须调整维持牢固的安保态势的政策方向。李在明在总统候选时期曾表示，执政初期无意推动检察改革和司法改革。 其立场是首先推进朝野之间分歧较小的民生政策。预计民主党将在国会会议上审议处理包括《内乱特检法》《金建希女士特检法》《海军陆战队蔡某上等兵涉嫌外部压力疑惑的特检法》等所谓的“三大特检法”。政界认为，预计政府会迅速展开国政运营，民主党在身为在野党时期围绕法案处理而面临“单向通行”的批评，因此也认识到了政治合作的必要性。李在明政府如何在“朝大野小”的格局中调整（国政运营）速度与均衡备受关注。