韩国国民力量党在大选失利后陷入混乱局面

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韩国国际广播电台报道：韩国国民力量党4日因大选失败而陷入混乱。虽然本次大选是在戒严和弹劾政局等艰难的格局中举行，但在时隔三年交出政权的冲击下，要求政党全面革新的呼声此起彼伏。国民力量党紧急对策委员长金龙泰和党鞭权性东等现领导层尚未表明去留问题，但以亲韩(亲韩东勋)派系为中心，出现了领导层集体辞职的要求。国民力量党相继出现了大选失败后必须反省与革新的呼声。参加该党大选候选人最终竞选的前候选人金文洙和前党首韩东勋在社交媒体“脸书”上表示，国民已向“非法戒严”和“拥护非法戒严部队的旧政治势力”下达了坚决辞退的命令，这是彻底打破旧政治、建立以国民为本的政治的最后机会。曾是竞选候选人兼共同选举对策委员长的安哲秀议员在电话中表示，这次是因戒严和弹劾而举行的大选，因此在竞选初期出现“反对弹劾”和“赞成弹劾”的斗争是错误的。一位亲尹锡悦派系的议员表示，我们需要理清大选失败责任的对错，现在不是领导层辞职的时候，我们需要接受党员们对是非对错的评判。此外，预计在5日全体会议召开前举行的国会全体会议上，围绕通过全党大会选举新领导层、延续紧急对策委员会体质、选举新党鞭等议题，各派系之间将发生冲突。一位国民力量党党内人士表示，现在与其与执政党对抗，不如先从内部改组入手，5日的全体议员会议上将会讨论这些问题。