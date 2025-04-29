李在明总统就任首日韩国股市创今年新高

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：李在明总统就任的第一天，韩国股市开盘后一路上涨，创下今年新高。4日，在李在明就任的当天，韩国综合股价指数（KOSPI）开盘报2737.92点，较前一交易日收盘价上涨1.4%，并突破上月29日创下的今年最高点2720.65点。外国投资者和机构投资者净买入，带动指数上涨，散户则净抛售。当天，韩国综合股价指数以2770.84收盘，上涨71.87点，涨幅2.66%。科斯达克指数（KOSDAQ）则以750.21收盘，上涨9.92点，涨幅1.34%。李在明在大选期间多次公开表明将开启韩国综合股价指数5000点时代，就任后股市暴涨反映了市场的期待。韩元兑美元汇率开盘报1375韩元，较前一交易日上涨1.9韩元，盘初小幅上涨，随后呈横盘趋势。李在明就任将缓解国内政治不确定的期待是否会成为今后韩元走强的因素，备受关注。另一方面，经济团体要求李在明在全球经济危机中致力于稳定民生和提升产业竞争力。大韩商工会议所表示，希望总统发挥领导力，集国家力量于一体。韩国经营者联合会也要求总统完善规章制度，构建灵活的劳动力市场，稳定劳资关系。劳动界评价李在明当选总统是国民奉献和斗争的结果，并要求总统落实大选过程中作出的尊重劳动承诺。