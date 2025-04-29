5月份消费者物价上涨1%以上

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韩国国际广播电台报道：5月韩国消费者物价上涨1.9%。韩国统计厅4日发表《2025年5月消费者物价动向》报告称，5月消费者物价同比上涨1.9个百分点。消费者物价涨幅今年1月开始维持在2%左右，但从去年12月的1.9%以来，时隔5个月降至1%左右。这是受到油价和农产品价格降幅扩大的影响。据统计，石油类物价同比下降了2.3%，比下降1.7%的4月份的降幅更大。农产品价格因蔬菜水果价格稳定，同比下降了4.7%。苹果（-11.6%）、甜瓜（-27.3%）、大葱（-33.4%）等大幅下降。统计厅经济动向统计审议官李斗元表示，在农产品中，蔬菜类价格因最近良好的气候环境而下降，水果价格因受基数效应等影响而下降。但是对于购买频率高且对价格变动敏感的144个品种构成的生活物价指数同比上涨了2.3%，维持在2%的上升趋势。从各商品来看，畜产品物价在35个月内的涨幅最大。猪肉（8.4%）和国产牛肉（5.3%）的涨幅较大，进口牛肉（5.4%）、鸡蛋（3.8%）等也出现较大涨幅。加工食品物价上涨4.1%，从而带动整体物价上涨0.35个百分点。面包和咖啡分别上涨6.4%和8.4%。服务物价上涨2.3%，餐饮物价上涨3.2%。除了外餐的个人服务物价上涨3.1%。不包括农产品和石油产品等波动性较大的商品的核心价格指数同比上涨2.3%。经合组织(OECD)核心价格指数（不包括食品和能源）上涨2.0%。更接近体感物价的消费者物价指数上涨了2.3%。