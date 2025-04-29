美国等国回应李在明当选总统 韩新政府外交动向备受关注

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韩国国际广播电台报道：美国、中国和日本纷纷就李在明当选总统作出回应，韩国新政府的外交动向备受关注。美国白宫就李在明总统当选一事强调，韩美同盟牢不可破。白宫表示，“韩国进行了自由公正的选举”。白宫还表示，“对中国试图介入全球民主国家并施加影响力表示担忧和反对”。分析认为，在评论韩国大选时，美国直接提及中国介入实属罕见，实际上这是要求韩国新政府与中国保持距离。据悉，白宫上述发言并非出自特朗普或官方发言人之口，而是援引一位不愿透露姓名的白宫官员的话作出的报道。此前，白宫发言人卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）在新闻发布会上被问及相关问题时，并未做出回答。美国国务卿马尔科·鲁比奥（Marco Antonio Rubio）表示，期待包括韩美日三方合作在内，在安全、经济领域开展紧密合作。李在明和特朗普之间的首次首脑会谈可能会在七国集团峰会或北约峰会期间举行，正式首脑会谈有可能在7月达成关税谈判协议前后举行。中国尚未就李在明当选总统发表正式立场，但中国媒体对李在明的外交基调极表关注，期待韩中关系获得改善。尤其是对李在明将推行的“实用主义外交”和“稳定管理关系”，中方对此给予积极评价。此外，中方还提及中国国家主席习近平今年10月有可能出席庆州亚太经合组织（APEC）会议。有观测认为，韩中有可能借此重启高层外交接触。也有分析认为，中方也有可能解除部分限韩令等措施，向新政府释放友好信号。