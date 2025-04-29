韩国与捷克签订25万亿韩元杜科瓦尼核电站新机组项目合同

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国与捷克正式签订规模达25万亿韩元的杜科瓦尼核电站新机组项目合同。韩国水电与核电公司（简称“韩国水核电”）宣布，该公司与招标方杜科瓦尼核电站二期电厂(EDU II)于当地时间4日签订了合同。此前，由于韩国水核电的竞争对手法国电力集团提起诉讼，捷克地方法院于5月6日发布了禁止签订合同的临时禁令。随后杜科瓦尼电力二号公司和韩国水核电先后就该决定向捷克最高行政法院提起上诉，最高行政法院于当地时间本月4日废除临时禁令。根据合同，韩国水核电将在捷克杜科瓦尼地区修建两台1000兆瓦级APR 1000机组。本合同是继阿联酋巴(UAE)拉卡核电站机组之后，韩国核电出口历史上的第二个成功案例。作为主签约方的韩国水核电将与共同参加此次竞标的“Team Korea”成员韩电技术、斗山能源、大宇建设、韩电燃料、韩电KPS等分别签订设计、采购、施工（EPC）、试运行、核燃料供应领域的转包合同，并展开项目。韩国水核电还将面向有意参与捷克核电站机组项目的国内核电企业举办说明会。杜科瓦尼核电站二期电厂将同韩国水核电展开合作，完成设计、审批等各项准备手续，争取到2029年建成第5号机组。