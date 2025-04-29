韩总统李在明主持首次国务会议和经济紧急评估工作组会议

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明主持就职后首次国务会议时表示，我们在履行国民赋予的职责，在职期间应尽各自所能。李在明总统5日在龙山总统办公室召开国务会议并表示，我们只是国民的代理，因此必须把国民放在首位且全力以赴。出席当天国务会议的有李在明任命的总统秘书室室长姜勋植、国家安保室室长魏圣洛、发言人姜由桢、礼宾秘书权赫基以及尹锡悦政府时期任命的各部门长官和次官。负责社会事务的副总理、教育部长官李周浩前一天与李在明通话，转达了国务委员全体辞职的意向，不过李在明仅受理了法务部长官朴性载的辞呈。李在明表示，体系梳理工作完全明朗尚需要一段时间，且各位也有法律规定的工作，各部门最了解当前的情况，因此希望尽可能地多听各位的意见，也向各位表明我的看法。另外，李在明亲自主持了“经济紧急评估工作组”首次会议。企划财政部第一次官金范锡、企划财政部部长助理尹仁大、国土交通部第一次官陈玄焕、国土部住房政策官金贤廷（音译）、中小风投企业部次官金盛燮、产业通商资源部交涉本部长郑仁教等各部门经济工作负责人与会。李在明在会上听取了各部门关于补充预算、对美贸易、民生问题的意见。总统办公室发言人姜由桢在会后举行的简报会上表示，李在明就对美贸易现状及推进方向倾听了企划财政部、产业通商资源部等各部门次官及政策工作人员的意见，并讨论了当前经济情况和民生的痛点及应对措施。李在明具体询问了补充预算的财政空间、补充预算可立即释放的经济提振效果，要求积极提振经济和民生、管控风险。