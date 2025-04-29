韩共同民主党拟通过“三大特检法”和《检察官处罚法》 国民力量党领导层辞职

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野各自召开大选后首次会议，讨论党运营方向。共同民主党（以下简称“民主党”）召开大选胜利后首次最高委员会会议并表示，大韩民国选择了李在明担任总统，向扶正民主主义和宪政秩序的国民致谢。民主党随后表示，将为新政府的施政成功提供支持，通过党政合作积极提振民生。民主党还计划在下午举行的国会全体会议上通过包括《内乱特检法》《金建希女士特检法》《海军陆战队蔡某上等兵涉嫌外部压力疑惑的特检法》等所谓的“三大特检法”及《检察官处罚法》。国民力量党召开大选后首次议员大会，商讨党内整顿对策。亲韩东勋派议员要求党领导层全体辞职。党鞭权性东、政策委员会委员长金相勋等人表明了辞意。国民力量党表示，愿意为民生和团结积极配合新政府，但是“三大特检法”和《检察官处罚法》与民生毫无关联。另外，《法院组织法》4日在执政党的主导下通过法制司法委员会分委会。该法主要内容为在四年间每年增加4名大法院法官，将目前14名法官增至30名。该法案是李在明在竞选期间公布的政策承诺。民主党还表示，将迅速处理被前总统尹锡悦否决的法案。《法院组织法》通过后，国民力量党所属委员提出了强烈抗议，称之为“露骨的立法独裁”，并要求立即撤回。委员们还称，李在明在大选期间要求克制对大法院法官增员的讨论，结果当选不过10个小时便改口。