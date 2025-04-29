习近平向李在明致贺电 称韩国是重要近邻

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韩国国际广播电台报道：中国国家主席习近平4日致电总统李在明，祝贺他当选韩国总统。据中国官媒新华社报道，习近平在贺电中指出，中韩互为重要近邻和合作伙伴。建交33年来，双方超越意识形态和社会制度差异，携手并进、相互成就，实现两国关系平稳健康发展。习近平强调，两国关系的发展不仅增进了两国人民福祉，也为促进地区和平稳定及发展繁荣作出积极贡献。他表示，我高度重视中韩关系发展。习近平指出，当前世界百年变局加速演进，国际和地区形势中的不确定因素增多，作为全球和地区重要国家，中方愿同韩方一道，坚守建交初心，坚定睦邻友好方向，坚持互利共赢目标，共同推动中韩战略合作伙伴关系不断向前发展。中国外交部发言人林剑在当天的例行记者会上表示，中韩关系发展的根本动力源于双方的共同利益，不针对第三方，也不应受第三方因素的影响。中方一贯反对选边站队和阵营对抗。林剑还表示，我们愿同韩方一道推动中韩关系健康稳定发展，为促进地区和平稳定与发展繁荣发挥积极作用。2016年驻韩美军萨德（THAAD）系统部署后，韩中关系跌至冰点。文在寅政府时期得到了一定程度的弥合，不过尹锡悦政府推动韩美日三边合作，令韩中关系再次趋冷。随着美国第二届特朗普政府成立，中国开始向韩国积极表示改善关系的意愿。去年11月，中国允许韩国公民免签入境，在同月举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议上，韩中首脑时隔两年举行会谈。