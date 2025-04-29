韩国国会通过内乱等“三大特检法”

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党推进的《蔡上等兵特检法》《内乱特检法》和《金建希特检法》5日在国会全体会议上通过。三部特检法以194票赞成、3票反对、1票弃权通过。《蔡上等兵特检法》旨在查明2023年7月失踪人员搜查作战中发生的海军陆战队上等兵蔡某死亡事故的经过以及政府高层人士阻碍调查的疑云。特别检察官候选人由共同民主党和非交涉团体中议席数最多的祖国革新党各推荐1名。《内乱特检法》旨在调查前总统尹锡悦“12·3紧急戒严”事件，包括内乱行为、引发外患行为、军事叛乱等相关的11项犯罪嫌疑。特别检察官候选人由共同民主党和非交涉团体中议席数最多的祖国革新党各推荐1名。原案允许任命4名特检助理、40名派遣检察官，不过共同民主党在当天会议上修改为7名特检助理、60名派遣检察官，并通过了修改后的法案。《金建希特检法》旨在查明前总统尹锡悦夫人金建希女士操纵德意志汽车股价及收受名牌包疑云、涉宗教人士疑云、涉政治掮客明泰均干预党内推荐及实施非法民调疑云等16项嫌疑。特别检察官候选人由共同民主党和非交涉团体中议席数最多的祖国革新党各推荐1名。三部特检法曾四次通过国会，但均被尹锡悦政府否决。预计李在明将立即颁布法案，特别检察官候选人推荐和任命流程很快即可启动。