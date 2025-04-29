韩国再次被美财政部列为汇率操纵观察对象国

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韩国国际广播电台报道：在美国特朗普政府公开表示将在贸易谈判中解决汇率问题的情况下，再次将韩国列为汇率操纵观察对象国。美国财政部在当地时间5日向国会提交的《主要贸易对象国宏观经济和汇率政策》半年报告中，将中国、日本、韩国、新加坡、台湾、越南、德国、爱尔兰、瑞士等九个国家和地区指定为汇率操纵观察对象国。韩国自2016年4月以来连续被列入观察对象国名单，2023年11月时隔7年多被移出，2024年11月再次被列入名单。美国根据2015年制定的《贸易促进法》，对与本国贸易规模较大的前20个国家的宏观经济和汇率政策进行评估，如果符合一定标准，即将其列为汇率操纵深入分析国或观察对象国。目前美国的评估标准有三项，即对美贸易顺差超过150亿美元；经常项目顺差超过国内生产总值（GDP）的3%；最近12个月内至少有8个月净买入美元，其规模超过GDP的2%。如果触发这三项标准，即被列为深入分析对象国。如果触发其中的两项，则被列为观察对象国。与去年11月相同，韩国在贸易顺差和经常收支顺差项目超标，因而被纳入汇率操纵观察对象国名单。美国财政部表示，韩国经常项目顺差占GDP的5.3%，比前一年的1.8%有所增加。主要原因是韩国商品贸易顺差增加，包括商品和服务在内的韩国对美贸易收支2024年为550亿美元，比前一年的140亿美元大幅增加。美国财政部表示，为应对韩元贬值压力下出现的过度波动，韩国当局于2024年4月和2024年12月介入外汇市场。2024年净抛售112亿美元外汇，相当于GDP的0.6%。