特朗普同习近平进行90分钟的通话

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普表示，当地时间5日与中国国家主席习近平就两国陷入僵局的贸易谈判进行了一个小时三十分钟的通话。特朗普在社交网络Truth Social上发文称，刚刚与中国国家主席习近平进行了非常愉快的通话，讨论了最近两国签署和协商的贸易协定的细节。我们通话进行了约一个小时三十分钟，并得出积极的结论。美国和中国5月10日至11日在瑞士日内瓦举行高级别会谈达成“关税战争停火协议”，同意在为期90天的贸易谈判中大幅降低彼此加征超过100%的关税，但此后两国谈判陷入僵局。美国主张，中国承诺取消非关税措施，但不解除关键矿物和稀土出口的管制，全面违反了协议。中国对此予以否认，并反对美国采取限制部分产品出口和取消中国赴美留学生签证等歧视措施。对此，两国首脑当天通话似乎将重点放在解决双方的矛盾上。特朗普在社交网络Truth Social暗示双方就中国管控稀土出口达成了令人满意的协议。他说，不会再有任何关于稀土产品的复杂问题。特朗普还说，（与习近平主席的）对话几乎完全集中在贸易问题上，并没有讨论俄乌冲突和伊朗问题。特朗普还就陷入僵局的两国谈判表示，两国谈判小组将在即将决定的地点举行会晤。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）、商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）和美国贸易代表办公室（USTR）代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer）将作为美方代表与会。特朗普还说，将向媒体公布即将举行的（美中）会谈的日程和地点。