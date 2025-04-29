美国对韩汇率监测强化 韩财政部称将深入沟通

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国特朗普政府再次将韩国列为汇率操纵观察对象国，并表示今后将更加深入地研究汇率是否贬值。韩国企划财政部6日发布报道资料称，将通过与美国财政部的定期沟通，增进对汇率政策的相互理解和信任，并计划通过目前正在与美国财务部进行的汇率磋商进行深入讨论。美国财政部在当地时间5日向国会提交的《主要贸易对象国宏观经济和汇率政策》半年报告中，将中国、日本、韩国、新加坡等九个国家列为汇率操纵观察对象国。韩国自2016年4月以来连续被列入观察名单，2023年11月时隔7年多被移出，2024年11月再次被列入名单。问题在于美国财政部今后将加强对相关国家的评估标准。美国在此次汇率报告中表示，将以宏观健全性措施、资本流入和流出措施、养老基金或主权财富基金等政府投资机构的运用等为依据进行“定性评估”。其中，宏观健全性措施可以包括外汇贷款限制、外汇健全性负担金等。而外汇健全性负担金是银行等金融机构在海外筹措短期外汇资金时征收额外费用的制度。如果引入该制度，国内银行从海外借入美元（外汇）的诱因就会减弱，从而导致美元流入减少。如果美元供应减少，韩元兑美元汇率将会因此而上升（韩元贬值）。韩国企划财政部一位官员表示，外汇健全性负担金较小，不足以导致韩元过分贬值，并已详细向美方介绍相关情况。另一方面，在韩国国民年金在海外活跃进行投资的情况下，美国有可能对年金投资提出异议。美国有可能指出国民年金的海外投资是蓄意“购买美元”。韩国企划财政部官员表示，我们将向美方强调，国民年金的运营并非由政府负责，韩元兑美元的汇率正通过韩国银行的货币互换政策进行稳定管理。