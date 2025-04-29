韩总统李在明6月15日至17日出席G7峰会

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明将出席6月15日至17日在加拿大艾伯塔省（Alberta）举行的七国集团（G7）峰会。总统办公室发言人姜由桢6日在例行记者会上宣布，李在明将应邀出席七国集团峰会。七国集团是由美国、英国、德国、法国、意大利、日本、加拿大西方七国组成，引领自由主义国际秩序的机制。七国集团轮值主席国可邀请其他国家或国际机构出席扩大会谈。韩国于2023年、2021年分别受日本、英国邀请出席峰会。李在明在本次峰会期间与美国、日本的沟通尤为引人关注，韩国在韩半岛安全问题上与两国紧密关联。据总统办公室介绍，李在明前一天晚上与美国总统特朗普在首次通话中商定，为推动旨在发展韩美同盟的深入磋商，将通过多边会议或双边互访尽早会晤。总统办公室官员在回答李在明会否以出席七国集团峰会为契机访美的提问时表示，韩美首脑会晤是许多人关注的话题，可以透露的是，目前正在进行筹备。韩国有计划派遣代表团访美，不过尚未到可以公开具体计划的程度。这名官员就两国首脑的首次通话表示，首次通话着重于在两国首脑间建立信任和友谊，并确认了彼此之间的亲近感。这名官员还就李在明与中国国家主席习近平、日本首相石破茂的通话日程表示，目前正在协调中。另外，姜由桢表示，李在明政府计划将尹锡悦政府时期大幅削减的总统专机搭乘记者人数恢复到文在寅政府时期水平。