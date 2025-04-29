韩总统办公室新设人工智能首席秘书和财政企划助理

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明6日对总统办公室进行了重组，新设经济增长首席秘书和人工智能首席秘书。总统办公室秘书室长姜勋植在当天的例行记者会上公布了重组方案，并表示，总统办公室将以“责任、未来、能力”为核心基调，构建迅速实用的组织，专注于民生恢复、国民团结和未来发展。“经济首席秘书”更名为“经济增长首席秘书”，汉阳大学教授河骏埛获任命。姜勋植表示，这反映了李在明政府大力推动经济增长的决心。总统办公室还将新设“人工智能未来规划首席秘书室”，推进“跻身人工智能三大强国”的政策目标，重点负责培育人工智能产业、高新科技、人口及气候危机等事务。另外，总统办公室新设首席秘书官级财政企划助理，中央大学教授柳德铉被任命为首任助理。分析指出，这意味着总统办公室今后将更加积极地参与预算编制和执行，本届政府的财政扩张基调将得到保障。关于国政状况室，姜由桢表示，将对国政状况室进行扩大重组，使之发挥施政指挥塔的作用。国家危机管理中心将改为国家安保室室长直属机构，更加切实地对国民安全负责。重组方案还包括将“市民社会首席秘书室”扩大为“倾听团结首席秘书室”并新设青年事务官、设立性平等家族秘书官、恢复国政记录秘书官职位、新设海洋水产秘书官和司法制度秘书官等内容。姜由桢还表示，将设立管理秘书官这一临时机构，负责总统办公室迁回青瓦台的工作。此次重组后，总统办公室编制将由原来的长官级4人、次官级11人、秘书官49人，改为长官级4人、次官级11人、秘书官50人。