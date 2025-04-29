韩政府向美商务部提交关键矿产调查意见书 呼吁友好待遇

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韩国国际广播电台报道：韩国政府呼吁美国友好对待韩国产关键矿产。政府指出，若美国限制进口韩国产关键矿产，将对投资美国的韩国电池企业造成影响，进而令美国蒙受损失。据美国《联邦公报》8日消息，产业通商资源部5月15日向美国商务部提交了关于关键矿产《贸易扩展法》第232条调查的意见书，意见书包含了上述内容。政府在意见书中指出，韩国是公平自由贸易的捍卫者，也是与美国共享核心价值观的可信赖的安全盟友。基于这一背景，韩方郑重要求商务部展开客观调查。政府还指出，韩国关键矿产及衍生品出口有利于美国的多个产业，并促进美国境内投资，希望韩国在调查中获得友好待遇。美国商务部正从国家安全层面调查是否有必要通过关税等手段限制关键矿产及衍生品进口。美国政府认为，美国在广泛用于电池、汽车、电子等主要产业的关键矿产上过度依赖中国等海外国家。但是有意见担忧，目前美国的关键矿产自主生产能力不足，限制进口将对美国有关产业造成巨大影响。韩国政府还强调，韩国电池企业正在投资美国供应链，但是未来一段时间仍须依靠进口，呼吁美国企业对韩企所需材料、零部件、设备及韩国产关键矿产衍生品予以特殊考虑。韩国电池产业协会也表示，韩国电池企业向美国总计投资587亿美元，为美国降低进口依赖度、加强本土电池供应链作出贡献，进口限制措施应仅限于存在不公平贸易行为的国家及企业。协会呼吁，若电池和关键矿产必须征税，则希望给予韩国至少5年的豁免期。SK On、LG能源解决方案、LG化学、三星SDI等韩国电池企业也提交了意见书，介绍在美业务和投资情况，呼吁商务部确保有关措施不影响当地业务。