韩国近四成企业使用人工智能技术 生产效率提高、成本节省

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韩国国际广播电台报道：调查显示，韩国十家企业中有四家已在实际工作中使用人工智能（AI)技术，并在提高生产效率、节省成本和改善决策等方面取得了实际效果。根据韩国产业通商资源部委托E consumer实施的“产业基础设施和人工智能运用方案调查”最终报告，在一项面向全国685家企业实施的问卷调查中，37.1%的企业表示在实际工作中使用人工智能。按照企业规模来划分，大企业的使用率最高，达到65.1%；中小企业的使用率（35.6%）高于中型骨干企业（31.2%）。使用最多的领域为研发，其次分别是工艺流程优化、客户关怀、市场预测等。中小和中型骨干企业在研发领域使用最多，大企业在客户关怀领域使用最多。企业对人工智能的效果给予了积极评价。33.6%的使用企业表示“生产效率得到了提高”，26.0%的企业表示“运营成本得到了节省”，22.1%的企业表示“决策的准确度和速度得到改善”。大企业和中小企业认为生产效率提高是最明显的变化，中型骨干企业认为决策速度和准确度改善是最大优点。另外，在引入人工智能的过程中，最大的困难是技术人力匮乏；此外还存在内部数据缺乏、初期投资成本高、技术及基础设施不足等难点。