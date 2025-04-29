韩总统李在明先后同特朗普、石破茂通电话

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明先后与美国总统特朗普、日本首相石破茂通电话，重申加强韩美、韩日合作的决心。总统办公室发言人姜由桢在书面简报中表示，李在明6日上午与特朗普进行了首次通话。在长约二十分钟的通话中，特朗普祝贺李在明当选，李在明致谢并提到了韩美同盟作为韩国外交根基的重要性。姜由桢指出，两国首脑商定继续为关税磋商努力，争取达成两国都能满意的协议。为此，将推动工作级别磋商取得可见成果。特朗普邀请李在明访美。李在明表示，韩美作为特殊的盟友，希望能经常会面并进行磋商。姜由桢表示，两国首脑商定以多边会议、双边互访为契机尽早会晤，推动韩美同盟的发展。两国首脑在李在明就职第三天通电话。前总统文在寅在就职当天同第一个任期中的特朗普通电话，前总统朴槿惠在就职第二天同时任总统奥巴马通电话，前总统尹锡悦在就职当天同时任总统拜登通电话。另外，李在明9日同日本首相石破茂首次通电话。共同社援引日本政府官员的话报道了两国首脑通电话的消息。据外务省官员称，两国首脑在此次电话会谈中重申将紧密合作。石破茂4日表示，李在明当选是韩国民主主义的结果，向韩国国民的选择致敬。日本真诚希望与韩国敞开胸襟、积极展开包括民间在内的各项交流，加强纽带。石破茂一直以来持续强调韩日合作的重要性。去年12月国会通过弹劾案后，他也曾多次表示，在当前战略环境下，两国关系的重要性不变。石破茂是李在明就职后通电话的第二位国家首脑。