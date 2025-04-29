韩总统李在明任命主要幕僚 公布总统办公室重组方案

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明任命主要幕僚，并宣布重组总统办公室。李在明8日任命共同民主党前议员禹相虎为总统办公室政务首席秘书、JTBC前顾问李圭渊为宣传沟通首席秘书、检察官出身律师吴桄洙（音译）为民政首席秘书。总统秘书室长姜勋植当天在总统办公室记者见面会上公布了上述人选。禹相虎曾四次当选国会议员，并历任紧急对策委员会委员长、党鞭等职务，议政经验丰富。姜勋植表示，禹相虎坚持“沟通共生”这一理念，是能够解决朝野矛盾、引领国民团结的合适人选。总统办公室介绍，李圭渊曾是一名记者，主要负责制作调查性报道，此次任命反映了总统把与国民沟通放在首位的决心。吴桄洙与李在明是司法研修院同届生，曾在大检察厅、中央地方检察厅、大邱地方检察厅任职。总统办公室强调，吴桄洙实力、人品兼备，是推动检察改革的合适人选。另外，李在明6日任命前企划财政部第一次官金容范为政策室长，并任命教授河骏坰担任经济增长首席秘书。李在明还新设首席秘书官级别的财政企划助理，任命财政专家、中央大学教授柳德铉为首任助理。社会首席秘书由李在明担任京畿道知事时期的福利政策顾问文振荣担任。总统办公室重组方案也于6日公布，具体内容包括：扩大国政状况室、国家危机管理中心改为国家安保室长直属、新设人工智能未来规划首席秘书官和海洋水产秘书官、恢复国政记录秘书官、新设管理秘书官、改市民社会首席秘书官为倾听团结首席秘书官并下设青年事务负责官。