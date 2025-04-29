韩共同民主党建立物价管理小组 国民力量党讨论下届领导班组问题

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党（以下简称“民主党”）表示，作为执政党将重振民生，建立物价管理小组，通过党政磋商解决民生问题。民主党还承诺，将迅速处理补充预算案。民主党代理党首、党鞭朴赞大9日在最高委员会会议上强调，国家财政投入将成为经济循环的“引水”、国民生活的“顶梁柱”，国民力量党在竞选期间也承诺编制30万亿韩元补充预算，因此必须迅速展开跨党合作。预计民主党还将在12日的国会全体会议上提呈《刑事诉讼法》修正案等存在争议的法案。《刑事诉讼法》修正案规定停止总统当选人的刑事案件审判。国民力量党9日下午召开议员大会，讨论下届领导班组等问题。紧急对策委员会委员长金龙泰的去留和是否提前召开全党大会成为焦点。金龙泰提议9月召开全党大会，选出党首等新领导班组。但是党内有意见要求任期于本月底期满的金龙泰表明去留意向。党鞭竞选工作也在筹备之中。国民力量党党鞭选举管理委员会表示，上午的会议决定于16日下午2时举行党鞭竞选。另外，总统李在明的律师或被提名为宪法法官候选人，朝野围绕这一问题展开唇枪舌战。国民力量党谴责称，这一提名存在“明显的利益冲突关系”。民主党则反驳称，提名的依据是能力而非关系。