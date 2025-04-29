韩前总统尹锡悦出席内乱案第六场庭审

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韩国国际广播电台报道：韩国前总统尹锡悦涉嫌发动内乱案第六场庭审举行。另外，警察传唤尹锡悦于12日以嫌疑人身份接受关于涉嫌指示删除保密手机记录的调查。尹锡悦涉嫌发动内乱案第六场庭审于9日上午10时25分在首尔中央地方法院举行。这是尹锡悦在大选后首次露面，他未回答记者提问，径直走进法庭。当天庭审中，前陆军特战司令部第一空降旅团团长李相铉（音译）出庭作证。据李相铉陈述，他从前特殊作战司令部司令郭种根处听说，“总统要求就算破门而入，也要把国会议员都拉出来”。检方还播放了李相铉要求下属“就算破门而入，也要把国会议员都拉出来”的录音文件。法院或在当天庭审中决定是否针对尹锡悦及涉案人员的保密手机服务器签发扣押搜查令。另外，警方以涉嫌“妨碍逮捕令执行工作”为由，传唤尹锡悦接受调查。警察厅国家调查本部紧急戒严特别调查团有关人士9日在记者见面会上表示，警方5月27日传唤尹锡悦到6月5日为止接受调查，但是尹锡悦未给予回应。警方表示，已要求尹锡悦6月12日前赴警察厅接受调查。这是警方首次就紧急戒严调查传唤尹锡悦，警方适用了“妨碍公务执行、教唆违反总统警卫法”两项嫌疑。第一项嫌疑指今年1月尹锡悦妨碍公调处执行逮捕令，第二项嫌疑指尹锡悦指示警卫处删除与3名参与戒严事件司令的保密手机通话记录。另外，警方根据近期获取的总统办公室监控视频，认为有必要进一步调查国务委员，并于5月30日先后传唤了前保健福祉部长官曹圭鸿和统一部长官金暎浩。警方随后还传唤了前国务总理韩德洙、前经济副总理崔相穆、前行政安全部长官李祥敏，并计划传唤其余国务委员。