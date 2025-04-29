哈佛大学贝尔弗中心：韩国生物技术竞争力排名全球第十

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韩国国际广播电台报道：美国智库的一项评估显示，韩国生物技术在全球排名第十。据韩国生物技术协会9日消息，哈佛大学肯尼迪学院贝尔弗科学与国际事务中心（以下简称“贝尔弗中心”）近日公布的“关键和新兴技术指数”得出了上述结论。贝尔弗中心对韩国、美国、中国等25个国家及地区在人工智能（AI）、生物技术、半导体、航空航天、量子五项主要尖端技术领域的竞争力进行了排名。结果显示，韩国凭借半导体领域的优势排名综合第五。各领域具体排名为：人工智能排名第九、半导体排名第五、生物技术领域排名第十、量子领域排名第十二、航空航天领域排名第十三。在生物技术领域，美国排名第一，其次先后为中国、欧洲、日本、英国、德国、印度、澳大利亚和加拿大。贝尔弗中心表示，美国并非在所有领域都具有绝对优势，通过与韩国、欧洲、日本的合作可在量子、半导体、生物领域发挥更强实力。贝尔弗中心还指出，在五大尖端技术中，中国最有可能在生物技术领域短期内赶超美国。贝尔弗中心认为，中国依赖海外设备，因此在半导体、人工智能方面落后，不过由于在制药、量子探测和量子通信方面具有优势，中国在生物技术、量子领域与美国的差距更小。据韩国生物技术协会评估，美国与中国在生物技术领域总体上成果相似，中国依靠广泛的大规模公共投资和国家扶持在医药品生产领域占优。贝尔弗中心指出，韩国尚未能将大规模的公共和民间资本转化为优势，不过考虑到韩国对生物技术领域的关注，未来值得注目。