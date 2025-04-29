李在明总统与习近平主席首次通话

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明与中国国家主席习近平10日进行了首次韩中首脑通话。总统秘书室发言人姜由祯10日在龙山总统办公室举行的新闻发布会上表示，李在明总统和习近平国家主席从当天上午11点半开始进行了约30分钟的通话。习近平主席祝贺李在明总统在大选中获胜，并表示，愿同新一届韩国政府为发展韩中战略合作伙伴关系而共同努力。李在明总统对习近平主席的祝贺表示感谢，并表示，希望韩中两国基于平等互利的精神开展经济、安全、文化、物资等众多领域的交流与合作。姜由祯发言人表示，两国首脑一致认为，为了给两国人民的生活做出实质性的贡献，发展韩中关系至关重要。决定加强相互沟通和人员、文化交流，提高两国人民之间的友好感情，为经济合作等领域取得实质性成果而共同努力。总统秘书室方面表示，为了成功举办今年在庆州进行的亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议，两位首脑一致认为，有必要进行密切合作。姜由祯发言人表示，李在明总统邀请习近平主席出席11月在庆州举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，并表示，期待双方就两国关系的深入发展交换意见。李在明总统希望中国在韩半岛无核化以及半岛和平与稳定方面发挥建设性作用，习近平主席表示，朝鲜半岛和平与稳定是中韩两国的共同利益，中方将努力解决这一问题，维护半岛的和平与稳定。姜由祯发言人还表示，两位首脑基于从地方开始积累政治经验的共同点，在亲切友好的气氛中进行了通话。他们表示，以韩国新政府成立为契机，为打造新的韩中关系，决定继续进行密切沟通。