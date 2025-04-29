韩共同民主党将审议20万亿韩元补充预算案 国民力量党称“停止总统审判为司法崩溃”

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党(以下简称“民主党”)强调为恢复民生将审议20万亿韩元以上的追加预算案，并提议国民力量党启动民生共同公约促进协议会。民主党在下一届党鞭选举前举行的最后一次国会对策会议上再次强调了必须迅速处理补充预算案。民主党代理党首兼党鞭朴赞大表示，将与政府迅速协商，着手制定20万亿韩元以上的补充预算案。他还强调，应该包括对因戒严事件等而陷入困境的小工商户和石油化学等产业危机地区的支援。朴赞大向国民力量党提议讨论两党大选共同公约立法化问题，并重新启动民生共同公约推进协议会。对于“三大特检法”，朴赞大表示，为了迅速展开调查，将尽快推荐特别检察官候选人。国民力量党对法院推迟审理李在明总统违反选举法的决定进行了严厉批评，认为这是司法体系的崩溃。前国民力量党党鞭权性东强调，宪法第84条并不意味着应该停止已在法庭审理的案件。他敦促李在明总统，如果是无罪，就应该堂堂正正地接受审判。他指出，民主党预告强行处理总统《审判终止法》，这是为一名掌权者进行的可耻的立法。对于民主党推行的补充预算案，权性东警告称，仅地区货币预算就超过15万亿韩元，这只会导致财政浪费和混乱。另外，民主党已决定撤回原定于12日召开全体会议讨论《刑事诉讼法》修正案等法案的计划，由下一届该党国会领导层对此做出决定。