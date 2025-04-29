KDI：韩国经济依然疲软 但较上月略有起色

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韩国国际广播电台报道：韩国开发研究院（KDI）认为韩国经济整体依然疲软，但较5月“经济放缓”负面评价略为看好。KDI在10日发布的《经济动向6月刊》中表示，近期韩国经济整体依然疲软、建筑业低迷，且受美国关税上调影响，出口也出现放缓。KDI在每月的评估中，从今年1月开始的四个月里使用了“经济下行风险”和“经济下行压力”等表述，5月更明确地指出“经济放缓”，但本月略为看好，认为经济“依然疲软”。KDI经济展望室室长郑奎哲（音译）表示，虽然经济下行压力有所缓解，但经济总体失去了活力，建筑业低迷和出口放缓是“景气疲软”的主要原因。据统计，4月建筑业生产为-20.5%，持续低迷，服务业生产（0.7%）也比上月（0.8%）放缓。尽管半导体增长强劲（21.8%），但整体工业生产增长率仅为0.4%，低于上月（0.9%）。受美国上调关税影响，出口也深受打击。5月份韩国出口下降1.3%，其中对美出口下降8.1%。从出口项目来看，半导体等信息通信产品（17%）保持增长趋势，其余项目则乏善可陈，特别是汽车项目关税大幅提高，对美出口减少32%。KDI预测，钢铝关税本月4日起上调至50%，出口条件将进一步恶化。另一方面，新政府上台缓解了政局不稳定，消费心理得到改善。去年年末受戒严影响暴跌的消费者心理指数5月达到101.8，恢复到标准值（100）以上水平。