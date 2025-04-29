欧盟：韩国与欧盟将尽早沟通

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韩国国际广播电台报道：欧盟高级官员当地时间10日表示，韩国总统李在明和欧盟执行委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）即将举行首次双边沟通。为此，李在明总统有可能在应邀参加的15日至17日在加拿大举行的七国集团（G7）峰会上与冯德莱恩举行会晤。欧盟虽然不是七国集团成员，但按照惯例均出席所有七国集团的各级别会议。此前，欧盟执行委员会主席冯德莱恩在确定李在明总统当选的当天即本月4日通过社交媒体X(前“推特”)表示，我们的伙伴关系建立在从贸易、创新到国防的共同价值和关心事项，并涉及到了举行下一届欧盟与韩国首脑会谈。欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔也将出席七国集团峰会，因此能否举行“简短峰会”备受关注。在欧盟，相当于行政首脑的执行委员会主席和代表27个成员国的理事会主席都享有外交礼仪方面的国家元首级待遇。因此，在与第三国举行正式峰会时，两人将共同出席。欧盟委员会负责贸易与经济安全事务的副总干事玛丽亚·马丁-普拉特在当天的演讲中表示，由于经济压力和地缘政局紧张，不确定性进一步加大，希望维持和扩大从贸易到经济安全对欧盟至关重要的与韩国的关系。她在表达合作意向时指出，目前我们正在探讨外国投资如何才能更好地促进欧盟的竞争力与经济安全。韩国在电动汽车电池和半导体方面具有巨大优势，是值得信赖的领域。