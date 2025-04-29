金正恩向普京发贺电 祝贺俄罗斯独立日

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩在6月12日“俄罗斯独立日”之际向俄罗斯总统普京发贺电，重申发展两国全面战略伙伴关系的决心。据朝中社报道，金正恩11日向普京发贺电。贺电称俄罗斯为“兄弟国家”，并称在维护俄罗斯主权和领土完整的正义圣战中，两国将士用鲜血缔结战斗友谊，令传统的朝俄（北俄）友好关系更加牢固，升华并发展为无法打破的真正战友关系和同盟关系的杰出榜样。金正恩说，“推动在历史的种种考验和挑战中缔结并得到验证的朝俄关系进入全盛期，是我和共和国政府坚定不移的意志，我和朝鲜民主主义人民共和国永远同你和俄罗斯联邦肩并肩。”金正恩还表示，他坚信，俄罗斯政府及人民维护国家主权、安全利益、领土完整和建设强大俄罗斯的事业一定会取得圆满成功。贺电由北韩驻俄罗斯特命全权大使申洪哲转交给俄罗斯外交部。北韩从去年开始在朝中社刊登金正恩致普京贺电的全文。分析指出，这体现了自北俄签署《全面战略伙伴关系条约》和北韩派兵俄罗斯之后，金正恩推动两国关系朝战略伙伴关系发展的决心。另据朝中社报道，为纪念“俄罗斯独立日”，俄罗斯驻北韩大使亚历山大∙马采戈拉前一天在平壤大同江外交团会馆举办宴会，位于咸镜北道清津的俄罗斯总领事馆也举办了纪念活动。随着北俄关系日渐密切，金正恩或于年内访问俄罗斯。普京在去年6月访北期间曾邀请金正恩访问莫斯科。