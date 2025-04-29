美白宫：特朗普对与金正恩互换亲笔信持开放态度

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韩国国际广播电台报道：有媒体报道，北韩外交官拒绝接收美国总统特朗普致金正恩的亲笔信。白宫未否认这一消息，令外界期待美北或重启对话。白宫表示，特朗普希望与北韩国务委员长金正恩的关系能够取得进展。专业报道北韩消息的美国媒体NK新闻向白宫求证北韩位于纽约的外交渠道拒绝接收特朗普致金正恩亲笔信的消息。对此，白宫未予以否认。白宫还表示，特朗普对互换亲笔信依然持开放态度。白宫新闻发言人卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）表示，美国与北韩关系在特朗普第一次任期内举行的2018年新加坡首脑会谈上取得了进展，特朗普希望再次看到这种进展。NK新闻援引匿名消息人士的话报道说，特朗普写亲笔信是为了重启第一次任期内与北韩的对话。2018年新加坡首脑会谈后，特朗普与金正恩互换了逾20次亲笔信。特朗普从第二次任期开始当天起便多次表示愿意直接对话并多次尝试，然而未能取得进展。不过，据美国数字新闻网站Axios上个月的报道，特朗普政府为应对美北对话重启的可能性，正与北韩进行私下磋商。预计特朗普将继续尝试重启与北韩的对话，不过由于美国面对乌克兰战争、加沙地带问题、伊朗核谈判等多项棘手的外交问题，双方正式重启对话仍需一段时间。