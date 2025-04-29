特朗普：愿意延长贸易谈判期限 但没有必要

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普表示，愿意延长与全球贸易伙伴的谈判期限，不过没有必要。美国此前将贸易谈判期限定为7月8日。特朗普当地时间11日在肯尼迪中心出席活动时就相关提问表示，愿意延长贸易谈判期限，但是不认为我们有这样做的必要。特朗普于今年4月2日宣布向各国征收“对等关税”，4月9日表示暂缓关税90天，随后与各国展开了贸易谈判。负责谈判的美国财政部部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）当天在众议院听证会上表示，美国政府有可能为诚实参与谈判的国家延长“对等关税”暂缓期。贝森特还表示，在美国的18个主要贸易伙伴国中，大部分都拿出了很好的提案，认真参与谈判。尽管关于暂缓期的决定还要看特朗普总统，但是我认为只要诚实参与谈判，就有可能获得延长。另外，当被问及会与英国、中国中的哪一方达成协议时，特朗普表示，我们正在和日本谈判、和韩国谈判，正在谈判中的国家大约有15个，但是我们的谈判对象超过150个国家。特朗普还表示，到某个时间点，我们将发送信函，信函的内容就是交易条件（deal），对方可以接受，也可以拒绝。特朗普说，信函将在一周半到两周后发送。分析认为，信函将包括对等关税率等贸易条件，对方国家将必须就是否继续与美国进行贸易做出选择。