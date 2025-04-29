美防长：新版《国防战略》将要求盟友扩大防卫支出

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韩国国际广播电台报道：美国国防部部长皮特·赫格塞思（Pete Hegseth)表示，定于今年夏季发布的美国新版《国防战略（NDS）》将明确以遏制中国为目标的重视印太地区的基调以及加大盟友防卫费用分担份额等内容。赫格塞思当地时间11日出席美国参议院拨款委员会听证会时表示，就任以来，把重点放在应对印太地区日渐上升的威胁（指中国）以及与盟友、伙伴国家分担安全费用之上，并根据这一基调制定了新国防战略，赫格塞思强调，临时《国防战略》旨在要求盟友和伙伴国家加强国防投资，从而使我们能够专注于其他更有需要的领域。赫格塞思表示，定于夏季晚些时候公布的《国防战略》将包含上述元素，不过将更加完整。赫格塞思的这一发言实际上证实了美国媒体关于临时国防战略的报道。据《华盛顿邮报》今年3月报道，美国国防部制定的《临时国防战略方针》显示，美国将把应对中国侵略台湾、防卫美国本土定为首要任务，把应对北韩等其他威胁因素的大部分任务交给盟友。《国防战略》旨在明确美国所面对的主要威胁和国防工作优先顺序，提出遏制有关威胁的战略框架。通常新政府成立后会重新制定。分析认为，今年的《国防战略》预计将要求韩国扩大国防支出，并明确驻韩美军的“战略灵活性”，把驻韩美军的任务扩大至遏制中国。负责制定《国防战略》的美国国防部副部长埃尔布里奇·科尔比（Elbridge Colby）曾多次表示，美国可以为韩国提供延伸威慑力，保护韩国免受北韩核武器威胁，但是韩国必须更加主动地承担起防御北韩常规武器威胁的任务。