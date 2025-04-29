韩央行：为提振内需应迅速执行补充预算

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韩国国际广播电台报道：韩国银行（央行）表示，为提振经济有必要迅速执行补充预算。央行还指出，即使执行第二轮补充预算，也不会对今年的物价产生太大影响。央行12日对国会企划财政委员会所属议员车圭根关于补充预算案的书面质询作出了上述答复。央行表示，为应对内需低迷的情况，必须迅速推进补充预算，并提高实际执行率。央行还表示，两轮补充预算不会产生明显的通胀。这是因为近期经济增长势头大幅放缓，且政府支出对物价的影响存在延后性。央行指出，第一轮13.8万亿韩元的补充预算对今年物价的影响有限，第二轮的影响也同样有限，不过综合两轮补充预算的效果，有可能对明年物价构成小幅上涨的压力。央行未对第二轮补充预算的规模提出意见，仅表示应考虑经济情况和财政空间，由国会和政府协商决定。央行总裁李昌镛今年2月18日在国会表示，补充预算规模应在15万亿至20万亿韩元。不过第一轮预算案通过国会后，李昌镛对大规模补充预算的副作用表示担忧。他于4月30日在国会表示，必须警惕增长率低就必须大规模补充预算的逻辑。5月6日，李昌镛又在记者座谈会上打比方称，不能因为患者不舒服就不考虑未来，而大量使用类固醇。目前政府正在讨论制定至少20万亿韩元的补充预算。