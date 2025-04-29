美专家：北韩宁边新核设施生产效率提高 规模与降仙设施相似

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韩国国际广播电台报道：据美国专家分析，国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西当地时间9日提到的北韩宁边新核设施位于距原设施2公里之处。据日本最大的通讯社共同社12日报道，美国蒙特雷国际研究院教授杰弗里·刘易斯(Jeffrey Lewis)根据民间卫星公司Planet Labs今年4月拍摄的卫星照片得出了上述结论。刘易斯指出，新核设施拥有设置了铀浓缩离心机的中央大厅，周围分布着办事处和员工设施，布局和规模与降仙地区核设施相似。刘易斯还指出，北韩提高了离心机配置的效率，无需扩建设施便可提高生产效率。据北韩媒体报道，北韩国务委员长金正恩去年9月、今年1月先后视察了核武器研究所和核物质生产设施。刘易斯认为，去年9月视察的设施位于降仙，今年1月则位于宁边。不过共同社指出，有日本研究人员认为两次均位于宁边。北韩媒体当时公开了设施内部照片，但是未说明具体地点。另外，共同社报道称，韩国、美国、日本等八国11日在国际原子能机构定期理事会上发表联合声明，要求北韩遵守联合国安理会决议、重新参与关于完全无核化的谈判。声明称，北韩开发核武器是威胁和平与安全保障的行为，对国际原子能机构无法检验北韩核设施表示遗憾。