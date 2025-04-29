李在明总统确定特别检察官人选

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明任命的三位特别检察官，分别是前监查院代理院长赵垠奭、前首尔中央地方法院院长闵中基、前国防部检察团高等检察部长李明贤（音译）。他们将分别负责调查《内乱特检法》《金建希特检法》和《蔡上等兵特检法》三项案件。韩国共同民主党12日晚11时58分通过公告表示，12日晚11时09分接到了总统办公室关于三位特别检察官人选的通知。将分别负责调查《内乱特检法》和《金建希特检法》案件的赵垠奭和闵中基由共同民主党推荐，负责调查《蔡上等兵特检法》案件的李明贤由祖国革新党推荐。首先，赵垠奭毕业于高丽大学法学系，是第19届司法研修院出身，曾在文在寅政府期间担任首尔高等检察厅厅长和法务研修院院长。他在担任监查院监查委员期间，因认为监查院针对前国民权益委员会委员长全贤姬的处分不当，而公开反对监查院的决定。闵中基毕业于首尔大学法学系，是第14届司法研修院出身，曾担任首尔高等法院部长法官，并在文在寅政府时期出任首尔中央地方法院院长。他曾于2017年担任所谓“司法界黑名单”疑案的追加调查委员会委员长。李明贤毕业于高丽大学法学系，曾于2011年担任联合参谋本部法务室室长，之后从事律师事务。随着特别检察官人选的确定，特别检察官将在最长20天的准备期内完成组建调查团队等工作，并正式启动调查。