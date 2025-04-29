李在明会见主要集团总裁及经济团体首长

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明13日与五大集团总裁及六大经济团体首长举行座谈会，讨论了经济增长方案。李在明就任仅九天，便召集各大集团总裁和经济团体首长共同探讨经济振兴之道。他承诺政府将积极提供支援，并强调将营造公平的经济生态系统。李在明在座谈会上表示，最重要的是国民的温饱问题。我认为其核心是经济，而经济的核心是企业。李在明强调，政府最重要的是积极支持和配合，以便企业家和企业都能为经济增长和发展做出贡献、开展各自的业务。李在明表示，大选后市场趋于稳定，股价有所上涨，令人感到安心。我经常说，保护国民的生命和安全以及治安安全问题是政府的基本任务。李在明还强调公平经济。他指出，在企业成员之间的内部问题、劳动问题、中小企业问题等经济主题之间建立公平的经济生态系统极为重要。李在明在表明规制合理化的意志时也强调了公平。他说，政府能为企业做些什么可能是最令人关心的问题，如果对国家经济有帮助，政府将会尽力而为。有关取消或放宽管制，政府将会致力于管制合理化问题。李在明说，政府将果断地取消那些为了行政便利而制定的不必要的管制。不过必要的管制以及为了创造公平市场而制定的管制是必需的，保护生命和安全的管制则需要进一步加强。三星电子会长李在镕、SK集团会长兼大韩商工会议所会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟、乐天集团会长辛东彬等主要集团总裁出席了当天的座谈会。韩国经济人协会会长柳镇、韩国经济者总协会会长孙京植、韩国贸易协会会长尹镇植、中小企业中央会会长金基文（音译）、韩国中坚企业联合会会长崔镇植等也出席了活动。总统室方面，总统室秘书室长姜勋植、安保室室长魏圣洛、政策室室长金容范、经济成长首席秘书河骏坰等人士出席了座谈会。