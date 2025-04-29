美国外交高官在韩国新政府成立后首次访韩

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韩国国际广播电台报道：自李在明政府成立以后首次访韩的美国国务院东亚和太平洋事务局高级官员肖恩·奥尼尔13日表示，韩美同盟是印度太平洋地区安保的核心轴。担任美国国务院负责东亚和太平洋事务的代理助理国务卿奥尼尔当天上午在外交部大楼会见韩联社记者时谈到访韩目的时表示，我很高兴在韩国大选后能如此迅速地会见我们在该地区最亲密的盟友和伙伴。当被问及对李在明政府就韩美同盟政策的评价时，奥尼尔表示，我们的这一同盟仍然是安保的核心轴，这是我们从很久以前开始经过美国和韩国多届政府一直同意的部分，以此表现出了期待。奥尼尔此次访韩将成为李在明政府和特朗普政府首次正式协调加强韩美同盟和对北韩政策合作方案的机会。尤其是特朗普政府要求包括韩国在内的盟国扩大安保负担的情况下，双方是否会就防卫费分担额（驻韩美军驻扎费中韩国所承担的金额）问题初步交换意见也备受关注。另外，由于李在明政府决定停止对北韩扬声器喊话、特朗普政府试图对北韩进行书信外交等，韩美两国都在寻求缓和与北韩的紧张关系，两国的对北韩政策协调也备受关注。与此同时，15日至17日在加拿大举行的七国集团(美国、英国、加拿大、德国、法国、意大利、日本)峰会期间，李在明总统和特朗普总统有可能首次面对面会晤，预计届时将进行相关讨论。