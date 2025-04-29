韩国外交部组建旨在应对“洛杉矶暴动”的工作小组

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韩国国际广播电台报道：为应对本周末始于美国洛杉矶、蔓延至全美各地的反移民镇压抗议活动，韩国外交部13日召开联合事态评估会议，决定加强预防应对措施。韩国外交部领事安全局局长尹柱焬在当天主持由在外同胞厅、驻美公馆有关人士出席的联合事态评估会议上决定，各公馆将成立特别工作组，负责确认国民紧急联络网，外交部、在外同胞厅、驻外公馆将在周末维持紧急应对态势。尹柱焬局长表示，为了避免示威蔓延和非法行为给当地韩国国民和韩侨社会造成损失，将及时提供包括示威活动等相关信息和确保安全方案在内的安全通告等，以积极进行预防工作。他还强调，若发生韩国公民被捕、拘留等情况，将及时提供领事协助。自6日以来持续的洛杉矶抗议示威活动愈演愈烈，在驱散抗议示威活动的过程中，美国政府投入了国民警卫队。本周末，美国各地将以“无王权日”(No Kings Day)的名义举行大规模抗议活动，谴责美国政府和联邦移民当局。韩国驻洛杉矶总领馆提醒在洛杉矶等地居住、滞留或旅行的韩国国民近期须特别注意人身安全。驻夏威夷檀香山领事馆也发布通告，当地时间14日将在夏威夷州政府大楼前举行大规模集会，混乱情况下可能会发生暴力犯罪，请尽量避免前往集会地点或人群聚集场所。