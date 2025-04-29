韩总统李在明要求就对北传单散播行为采取预防和处罚措施

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韩国国际广播电台报道：韩国民间团体14日凌晨在江华岛向北韩地区散播对北传单。对此，李在明总统要求有关部门采取预防和处罚措施。总统室发言人姜由桢14日在新闻资料中介绍了上述消息，并表示政府将迅速展开应对。姜由桢还表示，统一部16日与有关部门召开会议，讨论综合对策。对于强行散播传单的团体和个人，若存在违法行为，将予以严肃处理。姜由桢强调，李在明政府曾阐明，对北传单非法散播行为对接壤地区居民的生活和安全构成威胁，并有可能加剧韩半岛的军事紧张，必须立即停止。姜由桢表示，李在明在本月10日的国务会议上要求有关部门就对北传单散播问题进行协商，根据《航空安全管理法》《灾难安全法》《高压煤气安全管理法》等有关法律制定包括处罚在内的具体应对方案。姜由桢还表示，政府已阐明关于对北传单散播问题的立场，严肃看待违反政府方针的行为。不过被北韩绑架者家属团体表示将继续散播对北传单，若李在明亲自会见并慰问家属，则可停止。被绑架者家属联合会16日在政府首尔办公大楼前举行记者见面会时表示，政府既然无法确认被绑架者的生死，就应把这一工作交给我们，不要阻止家属的活动。在北韩予以答复前，将继续散播消息传单。联合会还强调，本应用于抓捕绑架犯的公共权力却被用在受害者身上，阻止受害者的政府才是违法者。联合会代表崔成龙（音译）表示，家属希望的只是李在明总统能够会见并慰问我们，如果能做到这一点，我们可以停止散播传单。