李在明首周施政支持率58.6% 共同民主党支持率49.9%

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韩国国际广播电台报道：据16日公布的一项民调结果，韩国总统李在明第一周施政支持率为58.6%。民调机构Realmeter受《能源经济新闻》委托，于6月9日至13日对全国2507名18周岁及以上成人实施调查。结果显示，58.6%的应答者对李在明首周施政给予了肯定评价，34.2%给予了否定评价。另有7.2%的应答者表示不清楚。Realmeter分析指出，韩国综指等经济指标改善、同中日等各国首脑通电话、与经济团体举行座谈会以及推进编制补充预算案等经济、民生活动产生了正面影响。李在明的首周施政支持率高于前总统尹锡悦（52.1%）、朴槿惠（54.8%），低于文在寅（81.6%）、李明博（76.0%）。从各地情况来看，光州、全罗地区的支持率最高，达到75.8%。保守票仓大邱和庆北地区的支持率最低，为47.7%。釜山、蔚山、庆南地区为48.4%，仁川和京畿道为62.6%，首尔为56.4%。按照年龄划分，40岁年龄段的支持率最高，为73.0%；20岁年龄段的支持率最低，为42.8%。政党支持率方面，共同民主党的支持率为49.9%，较前一次调查上升了1.9个百分点。国民力量党的支持率为30.4%，较前一次调查下滑了4.4个百分点。两党差距达19.5个百分点，较前一周扩大了6.3个百分点。此外，改革新党的支持率为4.5%，祖国革新党的支持率为2.9%，进步党的支持率为1.7%。本次调查采用无线电话（100%）自动问答方式进行，置信度95%、抽样误差±3.1个百分点，应答率为6.3%。详细内容可参考中央选举民调审议委员会网站。