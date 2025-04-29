报告：2025年全球核弹头总量12241枚 北韩或增至90枚

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韩国国际广播电台报道：有分析指出，随着美国、中国、俄罗斯等拥核国竞相加快提升核战力，北韩也有可能将所持有的核弹头数量增加至90枚。斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）当地时间16日公布的《2025年度报告》显示，截至今年1月，全球核弹头总量为12241枚。这其中可使用的核弹头为9614枚，具体来看，3912枚已被部署到导弹或轰炸机等设备，5702枚储藏在仓库。从各国情况来看，美国和俄罗斯分别拥有5177枚、5459枚核弹头，占据总数的约90%。其次分别是中国（600枚）、法国（290枚）、英国（225枚）、印度（180枚）、巴基斯坦（170枚）、以色列（90枚）等。据研究所估算，北韩拥有50枚核弹头。研究所指出，2024年9个核武装国几乎全都对现有武器进行了升级，并集中展开核武现代化项目。研究所警告说，随着裁军速度减缓、新核武器部署加快，冷战结束后持续至今的全球核弹头减少趋势很有可能在未来数年间发生逆转。研究所尤其指出，中国从2023年起每年生产逾100枚核弹头，核武战力提升速度比任何一个国家都要快，到本世纪20年代末，或将拥有与美国、俄罗斯相同数量的洲际弹道导弹（ICBM）。研究所还指出，北韩继续把军事核武项目放在首位，作为国家安全战略的核心要素。目前北韩已组装了约50枚核弹头，并正在加速生产核分裂物质，所拥有的核分裂物质至少可再生产40枚核弹头。