韩总统李在明同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行会谈

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韩国国际广播电台报道：为出席七国集团（G7）峰会访问加拿大的韩国总统李在明当地时间16日下午在卡尔加里一家酒店同澳大利总理亚安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）举行首脑会谈。李在明总统同阿尔巴尼斯于本月12日首次通电话，商定加强两国在国防军工、清洁能源、关键矿产供应链等领域的合作。在当天的会谈上，阿尔巴尼斯表示，通电话不久就能见面，对此感到很高兴。李在明回答说，感觉我们是非常亲近的关系。阿尔巴尼斯还表示，很快就是“6·25战争”75周年纪念日，澳大利亚军队在战争中同韩国并肩战斗。两国的经济合作关系也日益深化，除了军工，两国还不断开展有利于两国国民的合作，澳大利亚是韩国稳定的能源和资源供应国。李在明表示，澳大利亚在韩国战争期间派遣了许多官兵，正是因此，韩国才能生存下来并在今天同聚一堂。两国在经济上也是非常亲近的关系，今后还有许多可以展开合作的领域。韩国在能源和资源方面非常依赖澳大利亚。阿尔巴尼斯表示期待在庆州亚太经合组织（APEC）领导人会议期间访问韩国，也邀请李在明访问澳大利亚。李在明回答说，非常喜欢澳大利亚的自然景观，愿意尽快访问澳大利亚。总统室在新闻资料中表示，两国首脑还商定继续保持沟通、加强合作，推动韩半岛和平与北韩核问题的解决取得实质性进展。韩国和澳大利亚作为亚太经合组织创始会员国，将积极展开合作，推动10月亚太经合组织领导人会议成功举办。另外，李在明指出，两国作为全面战略伙伴，正在为地区和国际社会的稳定与繁荣展开合作。阿尔巴尼斯表示，两国基于长期的互信和纽带关系，在国防军工、清洁能源、关键矿产供应链等各领域展开了活跃的合作，希望这种合作关系继续得到加强。