韩总统李在明：韩日是重要伙伴 望发展稳定、面向未来的关系

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明在韩日外交关系正常化60周年之际表示，两国是重要伙伴，应在剧变的国际形势之中共同摸索应对方案。日本驻韩国大使馆16日举办韩日外交关系正常化60周年纪念活动，李在明总统在视频信息中表示，希望两国在过去取得的成果和发展的基础上，继续实现稳定、面向未来的发展。李在明总统当天下午为出席七国集团（G7）峰会启程赴加拿大，未能亲自出席该活动。他表示，上周在与日本首相石破茂的通话中，提议两国共同打造新时代所要求的面向未来的关系。希望今后能以七国集团峰会为起点，继续与首相积累信任与友谊。李在明总统还表示，1965年6月22日韩日基本条约及附属协定签署、两国开启了崭新的合作时代。此后的60年间，韩日两国在经济、文化、人员交流等领域取得了令人瞩目的成就。李在明总统指出，两国贸易规模也从1965年的约2亿美元增至2024年的约700亿美元。从以往的每年仅约1万人次的人员交流规模，发展至如今的逾1200万人次。2002年世界杯让两国国民心连心，文化交流也日益深化。韩国外交部第二次官金珍我和日本首相石破茂亲信、首相助理长岛昭久代表两国政府出席当天的活动，两国企业界人士、推动韩日交流的民间人士也均出席了活动。韩国驻日本大使馆将于19日在日本东京举办纪念活动。