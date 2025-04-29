韩国全球竞争力排名第27位 较去年下滑7个名次

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韩国国际广播电台报道：韩国在瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）公布的全球竞争力排名中位列第27名，较去年下滑7个名次。瑞士洛桑国际管理发展学院在2025年全球竞争力评比中对经合组织会员国、新兴国家等69个国家及地区进行了排名，韩国的综合竞争力位居第27名。韩国在“经济成就”和“政府效率”的排名分别上升了5个和8个名次，但是“企业效率”和“基础设施”则分别下滑了21个和10个名次，拖累了总体排名。在企业效率领域，韩国在“经营惯例”项目中仅排名第55位，较去年下滑了27个名次。“经营惯例”综合评价企业对机会和威胁的应对、顾客满意应对程度以及企业的灵敏性。韩国在“劳动市场”项目中排在第53名，较去年下滑22个名次；“生产效率”位列第45名，下滑12个名次；“态度和价值观”排在第33名，下滑22个名次。在基础设施领域，韩国在包含数字和技术人力等的“技术基础设施”项目中排名第39位，较去年下滑23个名次。另外，在经济成就领域，韩国在“国际贸易”项目中排在第34位，在“国际投资”项目中排在第21位，分别较去年上升了13个和14个名次，不过在“国内经济”和“就业”项目中分别位列第8名和第5名，均较去年下滑一个名次。在政府效率领域，“财政”项目的排名上升17个名次，至第21位；“制度环境”上升6个名次，至第24位。但“企业环境”排在第50名，下滑3个名次，“社会环境”排在第36名，下滑7个名次。瑞士在此次评比中排名第一，其次分别为新加坡、中国香港。美国和中国分别排名第13位和第16位。日本排名第35位，较去年上升了3个名次。