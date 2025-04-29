韩总统李在明与澳大利亚和南非领导人连续举行会谈

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韩国国际广播电台报道：为出席七国集团（G7）峰会正在加拿大访问的韩国总统李在明当地时间16日与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和南非总统马塔梅拉·西里尔·拉马福萨（Matamela Cyril Ramaphosa）分别举行首脑会谈，就扩大国防、能源、供应链等各领域合作进行了讨论。李在明总统当天下午在加拿大卡尔加里市中心的一家酒店会见了阿尔巴尼斯，继12日两人通电话后，再次确认了加强两国在国防、军工、清洁能源、关键矿产等整个供应链领域的合作。阿尔巴尼斯强调了澳大利亚作为韩国战争参战国的作用，并表示澳大利亚是韩国稳定的能源和资源供应国，强调了两国经济合作关系的重要性。对此，李在明表示，澳大利亚是韩国战争期间派遣众多军人的友邦国，至今两国关系依然十分密切。在能源和资源问题上，韩国高度依赖澳大利亚，希望双方进一步扩大合作。两国首脑一致同意积极合作，确保10月在庆州举行的亚太经合组织（APEC）峰会圆满成功。阿尔巴尼斯表达了访韩意向，李在明则表示将尽快访问澳大利亚。李在明还祝贺阿尔巴尼斯在议会选举中获胜并组建第二届内阁。此前，李在明同日还与受邀出席七国集团峰会的南非总统拉马福萨举行了会谈。李在明高度评价南非是非洲最大的经济大国，也是韩国进军非洲的门户，并请求南非政府关注和支持在南非开展能源和制造业业务的韩国企业。李在明还提议，两国自1992年建交以来，已在多个领域加强合作，还应在贸易、投资、能源等领域加强务实合作。拉马福萨表示同意扩大政治、经济等各领域合作，并表示两国是共享民主的宝贵伙伴。他说，希望韩国企业进一步扩大对南非的投资，并表示韩国企业正在为南非创造就业机会和发展产业做出贡献。李在明祝愿今年11月在南非举行的G20峰会取得成功，拉马福萨表示希望在G20峰会上再次相聚。李在明当地时间17日将出席包括G7国家和被邀请国在内的扩大会议，以能源供应链多元化、人工智能（AI）能源互联等为主题发表讲话。陪同李在明出席此次G7峰会的金惠景女士将参加主办方提供的正式日程。另外，总统室当地时间16日表示，原定于在加拿大举行的李在明总统和特朗普总统的首脑会谈因特朗普提前回国而取消。国家安保室长魏圣洛当天在加拿大当地新闻中心新闻发布会上表示，特朗普今天突然回国，原定于次日举行的韩美首脑会谈无法举行。魏圣洛表示，出现这种情况后，美方联系了我们，请求我方谅解。魏圣洛还说，韩日首脑会谈预定于当地时间17日下午举行。李在明总统和夫人金惠景女士在结束为期三天的行程后，将于韩国时间18日启程回国。