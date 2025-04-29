韩日首脑：共同应对北韩问题 加强韩美日合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正在加拿大出席七国集团（G7）峰会的韩国总统李在明当地时间17日在卡纳纳斯基斯与日本首相石破茂举行了首脑会谈。李在明在会谈中表示，日本和韩国是既近又远的国家，就像近邻一样，双方的关系密不可分。李在明说，虽然存在一些细微的差异和意见分歧，但希望韩国和日本在多方面相互合作，发展成相互帮助的关系。李在明还说，在国际贸易环境和国际关系日益困难的情况下，如果在密切关系和互补关系等多方面开展合作，将对双方大有裨益。希望今后韩国和日本面向未来，朝向更好的关系迈进。石破茂祝贺李在明总统就任并表示，今年是韩日邦交正常化60周年，是具有里程碑意义的一年。来自世界各地的人们访问日本，其中韩国游客最多，日本人访问最多的国家也是韩国。他还表示，希望以60周年为契机，总统和我、政府、企业以及民间的交流更加活跃，希望两国的合作能够为地区乃至世界提供有益的帮助。韩国总统室通过报道资料表示，此次会谈于当天下午3点30分开始，持续约30分钟。两国首脑一致同意，为应对包括北韩问题在内的地区各种地缘政治危机，将持续维持和发展韩美日间的合作，并深化韩日合作。总统室表示，两国首脑还就在急剧变化的国际形势下维护地区和平与稳定、实现国家利益最大化的方案深入交换了意见，立场相近的两国决定寻求更紧密的合作。总统室还说，两国首脑重申了重启“穿梭外交”的意愿，并将为此进行更深入地磋商。