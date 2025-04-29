李在明：将为能源安全和关键矿产供应链稳定做出贡献

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韩国国际广播电台报道：为出席七国集团（G7）峰会而访问加拿大的韩国总统李在明当地时间17日下午出席以“能源安全的未来”为主题举行的七国集团工作午餐及扩大会议，并介绍了韩国的能源相关政策。据韩国总统室发布的报道资料，李在明在两次演讲中表示，实现能源安全和稳定关键矿产供应链是全球经济增长和繁荣的关键，韩国将积极参与国际联合与合作。李在明表示，在人工智能（AI）技术发展导致电力需求剧增的情况下，由于气候波动和地缘政治的不稳定，能源供应链受到威胁。为了实现能源安全，需要构建稳定、经济、可靠的能源体系。李在明提议通过以下措施加强能源安全，包括构建坚实的、可再生能源产业生态系统，建立与“能源高速公路”相同的高效能源基础设施以及构建能够抵御网络攻击的可靠能源系统。李在明还强调，关键矿产供应链对于构建环保能源生态系统至关重要。韩国通过“矿产安全伙伴关系(MSP)”主席国活动，为稳定关键矿产供应链做出了贡献，并承诺今后将与七国集团成员国和伙伴国等关键矿产拥有国加强双边和多边合作。李在明还提出了国际社会应对人工智能技术发展的课题。他说，需要构建稳定的全球人工智能生态系统。韩国将积极为稳定人工智能半导体供应链的国际合作和联合做出贡献，并通过开发低功耗人工智能半导体（NPU）等提高能源效率，同时努力确保人工智能产业不可或缺的能源供应链。李在明表示，民间部门在人工智能创新中发挥着重要作用，为了扩大民间部门的参与，将果断的实施税收优惠和监管创新，并设立国家基金，以推进全国性的人工智能转型，打造亚太地区最大的“人工智能枢纽”。