李在明出席G7峰会第二天与巴西、墨西哥、印度、英国领导人举行首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：为出席七国集团（G7）峰会正在加拿大访问的韩国总统李在明第二天出席受邀国欢迎仪式，随后与加拿大、巴西、墨西哥、印度、英国领导人举行了双边会谈。李在明当地时间17日与加拿大总理马克·卡尼（Mark Carney）举行了首脑会谈。据韩国总统室发布的报道资料，两国首脑同意进一步加强安全及军工领域、能源安全、气候变化和人工智能（AI）等未来领域的合作。据悉，加拿大正在推进200亿至240亿美元规模的潜艇引进项目，韩国造船企业希望参与该项目。卡尼对此表示，非常了解韩国的军工发展，希望两国积极合作，共同推进地区及全球安全合作。李在明在同巴西总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）举行的首脑会谈上就发展全面合作伙伴关系达成一致。韩国总统室表示，李在明总统在会谈中高度评价巴西在卢拉总统的领导下加强了作为全球南方关键国家的地位，并强调韩国将扩大与南美最大的贸易和投资国巴西进行经济合作的意愿。卢拉邀请李在明总统出席巴西作为轮值主席国的《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30），并强调克服气候危机的重要性。李在明表示气候问题至关重要，并对卢拉总统的邀请表示感谢，表示将尽可能参加。李在明在同印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Damodardas Modi）举行的首脑会谈上表示，为迎接“特别战略伙伴关系”成立10周年，希望通过深化两国战略合作和全方位关系，将两国关系提升到新的水平。李在明还说，很高兴看到550余家韩国企业进军印度，为促进印度制造业增长、内需和出口做出贡献，期待今后拓展双方高层交往，进一步扩大互利经济、核心技术、国防、军工等战略合作和文化合作，推动两国关系更上一层楼。莫迪表示希望李在明总统近期访问印度，李在明对此表示感谢。李在明还与墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆·帕尔多（Claudia Sheinbaum Pardo）举行首脑会谈，一致同意以战略伙伴关系为基础，加强双边和多边合作。李在明表示，墨西哥是中南美第一个与韩国建立战略伙伴关系的国家，也是韩国在中南美最大的贸易伙伴。希望两国共同努力加强包括经济合作在内的双边关系。李在明还同英国首相基尔·斯塔默（Keir Starmer）举行了首脑会谈。斯塔默表示，两国已经建立了牢固的伙伴关系，并希望进一步有所加强。无论贸易还是经济，都与更新自由贸易协定的问题有关。李在明表示，修改自由贸易协定的问题需要有所进展，希望这是进一步加强韩英两国现有合作关系的好机会。李在明结束所有日程后，将于韩国时间18日启程回国。