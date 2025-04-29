韩政府部门决定集结力量 应对韩美关税谈判

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韩国国际广播电台报道：韩国政府召开跨部门会议，为韩美两国正式高层及技术磋商做准备。产业通商资源部表示，通商交涉本部长吕翰九17日在首尔贸易保险公社主持召开第46届贸易推进委员会会议，检查了韩方的应对措施，并讨论了具体问题的应对战略。吕翰九评估目前的情况说，世界各国正在加快与美国进行关税谈判，但由于各种不确定因素，韩国一直落后于其他国家。吕翰九说，具备民主正当性的新政府已经上台，成功结束韩美贸易谈判是当务之急。应秉持新政府的国政哲学“增长”，借韩美贸易谈判之机，通过制度的完善和规制的合理化，加强产业竞争力和创造增长动力。吕翰九表示，预计今后几周内将会进行紧张的谈判，希望各部门尽职尽责，对主要问题全面进行研讨，积极寻求韩美合作方案，全力应对谈判。与会人士表示，韩美贸易谈判是关系到韩国经济命运的紧迫问题，为了实现国家利益最大化，将以非凡的决心积极参与谈判。除了贸易主管部门产业通商资源部外，国务调整室、国土交通部、海洋水产部、农林畜产食品部、专利厅、企划财政部、外交部、关税厅、个人信息保护委员会、保健福祉部、雇佣劳动部、国防部、科学技术信息通信部、环境部、文化体育观光部、金融委员会室局长级人士也出席了会议。产业通商资源部表示，为应对今后集中进行的谈判，将通过随时召开贸易推进委员会加强各部门的联合应对体制，并集结国家力量，竭尽全力确保韩美贸易谈判圆满结束。