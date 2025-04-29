北韩决定向俄罗斯增派兵力可能换取“安全保障”

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韩国国际广播电台报道：北韩决定第三次向正在进行乌克兰战争的俄罗斯增派兵力将获取何种代价引人关注。据俄罗斯新闻社17日报道，当天访问北韩的俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古在平壤会见北韩国务委员长金正恩后，向俄罗斯媒体记者公布了金正恩委员长决定派遣6000名工兵部队和军事建设人员。据了解，北韩去年11月向俄罗斯派遣了约1.1万名兵力，今年头两个月又增派了约3000名士兵作为增援部队。第一次和第二次派遣的兵力主要是战斗部队，但此次第三次派遣的兵力将由在构筑阵地技术方面拥有世界最高水平的工兵部队组成。预计北韩将以派兵为由向俄罗斯提交在经济、军事、外交等众多领域不菲的清单。据悉，北韩可获得每人每月2000美元的派兵报酬，有鉴于北韩的经济状况，这是一笔相当可观的外汇收入。通过此举，北韩不仅可以升级老旧的海军和空军战力，还可以起到维护、维修和运营（MRO）俄罗斯军需物资基地的作用，填补外汇储备。军事侦察卫星、洲际弹道导弹（ICBM）技术、核武器小型化技术也有可能被部分转让。最近，由于以色列主动空袭和伊朗反击，中东局势动荡不安，因此有人提出，金正恩有可能要求俄罗斯提供书面保障，以稳定其政权。但也有分析认为，很难将此直接与据推测已拥有数十枚核武器的北韩的情况进行比较。据悉，俄罗斯迅速报道了绍伊古的访北内容和工兵部队派遣计划，这或许是为了向世人展示牢固的俄北关系。北韩自去年年底开始派兵俄罗斯后，双方一直未正式承认派兵事实，直到今年4月才对外承认，此后双方公开了彼此的密切关系。绍伊古秘书此次访北是过去3个月来的第三次，也是时隔13天首次访北。 考虑到双方的密切关系，这样的访问频率实属罕见。专家分析认为，这是金正恩即将访问俄罗斯的信号。