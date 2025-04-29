美智库：北韩宣称“新冠清净国”是谎言 疫情初期即开始扩散

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韩国国际广播电台报道：美国智库分析称，北韩宣称截至2022年5月没有出现过新冠肺炎确诊病例和死亡病例，自称是“新冠清净国”。但这只是北韩政府在隐瞒事实，实际上从2020年新冠疫情扩散初期就已经开始在全国范围内蔓延。美国战略与国际问题研究中心（CSIS）维克多·车(Victor Cha)（美国乔治城大学教授）等研究组当地时间17日在CSIS和乔治·W·布什研究所(George W. Bush Institute)共同发表的《超越封闭边界：观察北韩新冠疫情经历》报告书中表示，基于对100名北韩居民的访谈调查结果，北韩政府故意隐瞒了疫情相关信息，不仅向北韩居民，还向外界提供了虚假信息。报告指出，在2022年5月首次正式宣布新冠疫情暴发之前，北韩新冠病例和死亡病例自2020年以来就已广泛存在。如果从2020年危机初期开始就向外界公开疫情规模，并接受国际援助，就能挽救众多生命。报告说，2022年5月以前，民众没有机会接种疫苗，也没有抗病毒药物，个人防护准备极度匮乏。中央政府试图逃避所有责任，以任由民众自行解决的方式应对病毒扩散危机。在没有病毒检测体系的情况下，感冒或发烧的人也被误认为是感染了新冠肺炎。在接受调查的100人中，有92人表示自己或熟人感染了新冠病毒。报告还说，由于害怕受到处罚或被隔离，地方政府或个人避免向上级报告疫情，隐藏了事实。在北韩政权宣传是“新冠清净国”的情况下，民众担心向上级报告可能会受到惩罚。即使报告了疫情，上级也不会采取任何措施，只会实施高强度的关闭或隔离措施，加剧民众的痛苦。