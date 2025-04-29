韩政府拟到2030年投入51万亿韩元 履行李在明“全球五大文化强国”竞选承诺

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韩国国际广播电台报道：韩国政府为履行李在明总统提出的“全球五大文化强国”竞选承诺，决定在未来五年间投入51万亿韩元预算。文化体育观光部（以下简称“文体部”）18日向国政企划委员会汇报了包含上述内容的工作计划，主要内容包括重点培育内容产业、打造符合体育强国地位的体育环境、跻身全球十大旅游业发达国家等。文体部计划大幅增加文化财政支出，将该部门预算占政府总支出比从目前的1.05%提升到2030年的2%以上，五年间确保51.3797万亿韩元预算，扶持韩国文化内容进入海外市场、打造韩流推广基地。另外，文体部决定加强对文化内容创作全过程的国家扶持。该部门计划到2030年投入5.6442万亿韩元的预算，改善韩国文化平台生态系统，为内容创作者提供税制优惠等。政府还将到2030年投入1.11万亿韩元，培养文化艺术人才、扩大资助。文体部还制定了履行李在明关于体育环境承诺的方案。政府计划到2030年投入1.6176万亿韩元，打造全民都能轻松享受体育运动的生活体育环境，将全国国民体力认证中心从目前的75家增至150家，并全面修缮陈旧的公共体育设施。此外，文体部计划到2030年投入8030亿韩元，推动旅游高附加值化、地方旅游提振、服务质量提升等课题取得实质性进展。文体部还将投入1.4528万亿韩元，打造无障碍旅游环境、推动地方和民间主导开发地方旅游资源。文体部还报告了青瓦台参观调整方案。由于总统办公室将迁回青瓦台，从7月16日至31日部分区域将停止开放，参观人数也将缩减到日均1800名；8月1日起停止开放，待修缮工作结束将调整运营方式，随后重新开放。